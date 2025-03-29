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У М’янмі внаслідок землетрусу загинуло майже 700 людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У М’янмі внаслідок землетрусу загинуло майже 700 людей
Руйнування внаслідок землетрусу у М’янмі
фото: соціальні мережі

За інформацією Геологічної служби США, в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4

Число загиблих внаслідок потужного землетрусу в М’янмі наблизилося до 700 осіб, повідомляє «Главком» із посиланням на агентство AFP.

За останніми даними, загинуло щонайменше 694 людини, ще 1670 отримали поранення. Рятувальні роботи тривали всю ніч, незважаючи на численні афтершоки.

За інформацією Геологічної служби США, 28 березня в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4. Підземні поштовхи відчувалися також у Китаї та Таїланді, де в Бангкоку обрушився хмарочос, щоо будується.

Влада М’янми закликала міжнародну спільноту допомогти у ліквідації наслідків катастрофи, зокрема направити рятувальників і медиків.

Нагадаємо, сильний землетрус магнітудою сколихнув столицю Таїланду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News. Землетрус мав магнітуду 7,7 бала і залягав на глибині 10 км (6,2 милі). За ним виникнув потужний афтершок.

Так, в Ірані в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні, стався землетрус.

Згідно з даними Іранського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

Внаслідок землетрусу жертв немає, ядерний об'єкт також цілий. Глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан Реза Муссаві розповів, що бригади швидкої допомоги оцінюють постраждалі райони.

Як повідомлялося, у Тернопільській області 6 березня о 18:27:34 стався землетрус, магнітудою 2,6 бала. Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

До слова, на південному сході Туреччини вчені виявили величезний тектонічний розлом, що протягнувся на 1500 км до кордону з Іраном.

Теги: стихійні лиха Таїланд М'янма землетрус

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