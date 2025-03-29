У М’янмі внаслідок землетрусу загинуло майже 700 людей

За інформацією Геологічної служби США, в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4

Число загиблих внаслідок потужного землетрусу в М’янмі наблизилося до 700 осіб, повідомляє «Главком» із посиланням на агентство AFP.

За останніми даними, загинуло щонайменше 694 людини, ще 1670 отримали поранення. Рятувальні роботи тривали всю ніч, незважаючи на численні афтершоки.

Щонайменше 694 людини загинули і 1670 постраждали внаслідок сильного землетрусу в М'янмі, - ЗМІ



Землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 балів сталися 28 березня, в М'янмі. Підземні поштовхи відчувалися в Китаї і Таїланді. pic.twitter.com/KAsr5jAPvD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 29, 2025

За інформацією Геологічної служби США, 28 березня в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4. Підземні поштовхи відчувалися також у Китаї та Таїланді, де в Бангкоку обрушився хмарочос, щоо будується.

1. The scenes coming out of Myanmar and Thailand are horrific. They were not prepared for an earthquake of this magnitude.pic.twitter.com/S1cqFb6uVC — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

Влада М’янми закликала міжнародну спільноту допомогти у ліквідації наслідків катастрофи, зокрема направити рятувальників і медиків.

WILD FOOTAGE 🔴



The moment the 7.7 magnitude earthquake struck Naypyidaw, Myanmar’s capital and third-largest city.



Looks like infrastructure will need lots of work. pic.twitter.com/3SgGhFN0VU — Open Source Intel (@Osint613) — Open Source Intel (@Osint613) March 28, 2025

Нагадаємо, сильний землетрус магнітудою сколихнув столицю Таїланду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News. Землетрус мав магнітуду 7,7 бала і залягав на глибині 10 км (6,2 милі). За ним виникнув потужний афтершок.

Так, в Ірані в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні, стався землетрус.

Згідно з даними Іранського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

Внаслідок землетрусу жертв немає, ядерний об'єкт також цілий. Глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан Реза Муссаві розповів, що бригади швидкої допомоги оцінюють постраждалі райони.

Як повідомлялося, у Тернопільській області 6 березня о 18:27:34 стався землетрус, магнітудою 2,6 бала. Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

До слова, на південному сході Туреччини вчені виявили величезний тектонічний розлом, що протягнувся на 1500 км до кордону з Іраном.