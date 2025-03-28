Таїланд здригнувся від потужного землетрусу (відео)

Землетрус мав магнітуду 7,7 бала і залягав на глибині 10 км

Сильний землетрус магнітудою сколихнув столицю Таїланду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Землетрус мав магнітуду 7,7 бала і залягав на глибині 10 км (6,2 милі). За ним виникнув потужний афтершок.

😱Потужний землетрус магнітудою 7.7 балів сколихнув столицю Таїланду Бангкок: хмарочок просто склався внаслідок підземних поштовхів pic.twitter.com/9VGMBddRgX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 28, 2025

Епіцентр, за попередніми даними, був в сусідній М'янмі, приблизно за 50 км на схід від міста Моніва.

У Таїланді повідомлень про жертви не надходило. Прем'єр-міністр Петонгтарн Чинават скликав екстрену нараду для оцінки наслідків землетрусу. Департамент із запобігання катастрофам Таїланду повідомив, що землетрус відчувався майже у всіх регіонах країни.

Потужний землетрус стався також у Мандалі (М'янма) магнітудою до 7,7 бали. Через 12 хв. стало відомо про другий землетрус магнітудою 6,4 бали



Стихія зруйнувала мости та будівлі, вже відомо про десятки зниклих у М'янмі та Таїланді. pic.twitter.com/ChXA1lJtqz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 28, 2025

Наслідки землетрусу фото: Reuters

Нагадаємо, в Ірані в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні, стався землетрус.

Згідно з даними Іранського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

Внаслідок землетрусу жертв немає, ядерний об'єкт також цілий. Глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан Реза Муссаві розповів, що бригади швидкої допомоги оцінюють постраждалі райони.

Як повідомлялося, у Тернопільській області 6 березня о 18:27:34 стався землетрус, магнітудою 2,6 бала. Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

До слова, на південному сході Туреччини вчені виявили величезний тектонічний розлом, що протягнувся на 1500 км до кордону з Іраном.