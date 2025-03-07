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В одній із областей України стався землетрус

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В одній із областей України стався землетрус
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Стався землетрус магнітудою 2,6

У Тернопільській області стався землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що 6 березня о 18:27:34 стався землетрус у Тернопільській області, магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера).

В одній із областей України стався землетрус фото 1
фото: Головний центр спеціального контролю

«06.03.2025 р. о 18:27:34 зареєстрований землетрус у Тернопільській області. Координати 49,56 пн.ш. 25,92 сх.д, Магнітуда – 2,6 (за шкалою Ріхтера), розрахункова інтенсивність в джерелі – 2 бали», – йдеться у повідомлені.

Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Нагадаємо, що у Полтавській області двічі за лютий стався землетрус. Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в районі села Браїлки, що на Полтавщині.

Також 9 листопада 2024 року на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів. 

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Теги: землетрус Україна Тернопіль Тернопільщина

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