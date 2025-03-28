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Землетрус у Таїланді та М’янмі: відомо про сотні загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Землетрус у Таїланді та М’янмі: відомо про сотні загиблих
У селищі неподалік міста Мандалай у Мʼянмі з-під завалів дістали 20-25 тіл, багато постраждалих доставили до міської та районної лікарень
фото: REUTERS/Stringer

За даними Геологічної служби США землетрус міг забрати тисячі життів і спричинити значні економічні збитки

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався в центральній частині М’янми 28 березня, зросла до 144 людей, ще 732 поранені. Як передає «Главком», про це повідомляють Reuters і BBC.

Вашингтон проаналізував стихійне лихо на основі його сили й глибини. За даними Геологічної служби США й Агентства США з міжнародного розвитку, землетрус міг забрати тисячі життів і спричинити значні економічні збитки. Найбільше постраждали міста Сагайн і Мейктіла.

«Загалом населення цього регіону проживає в будівлях, які є вразливими до землетрусів, хоча є і стійкі споруди», – йдеться у висновках фахівців.

Землетрус у Таїланді та М’янмі: відомо про сотні загиблих фото 1
фото: REUTERS/Stringer

У столиці Таїланду Бангкоку через сейсмічну активність упав недобудований хмарочос. Через це загинули вісім людей, сказав Reuters місцевий посадовець. За даними рятувальників, понад сотню людей, які перебували на будівельному майданчику, досі вважають зниклими безвісти. У селищі неподалік міста Мандалай у Мʼянмі з-під завалів дістали 20-25 тіл, багато постраждалих доставили до міської та районної лікарень.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був на глибині лише 10 км. Науковий співробітник Британської геологічної служби Роджер Муссон розповів, що це означає серйозні руйнування.

«Ударні хвилі не розсіюються, коли вони йдуть від осередку землетрусу до поверхні. Тому будівлі відчули всю силу трясіння», — сказав науковець.

Нагадаємо, сильний землетрус магнітудою сколихнув столицю Таїланду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News. Землетрус мав магнітуду 7,7 бала і залягав на глибині 10 км (6,2 милі). За ним виникнув потужний афтершок.

Так, в Ірані в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні, стався землетрус.

Згідно з даними Іранського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

Внаслідок землетрусу жертв немає, ядерний об'єкт також цілий. Глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан Реза Муссаві розповів, що бригади швидкої допомоги оцінюють постраждалі райони.

Як повідомлялося, у Тернопільській області 6 березня о 18:27:34 стався землетрус, магнітудою 2,6 бала. Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

До слова, на південному сході Туреччини вчені виявили величезний тектонічний розлом, що протягнувся на 1500 км до кордону з Іраном.

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Теги: землетрус населення Таїланд

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