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Кількість жертв через землетрус у М’янмі вже перевищила 1 тис. осіб

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Кількість жертв через землетрус у М’янмі вже перевищила 1 тис. осіб
Кількість загиблих у М'янмі перевищила 1000 осіб
фото: REUTERS

Іноземні рятувальні команди почали літати в М’янму в суботу, щоб допомогти в пошуку тих, хто вижив після землетрусу

За даними військового уряду М’янми в суботу, кількість загиблих у М'янмі склала 1002 людини, що різко більше, ніж у п'ятницю, коли державні ЗМІ повідомляли про 144 загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Щонайменше дев'ять людей загинули в сусідньому Таїланді, де землетрус магнітудою 7,7 бала зруйнував будівлі та обвалив споруджуваний хмарочос у столиці Бангкоку, 30 людей опинились під уламками, 49 вважаються зниклими безвісти.

Прогнозне моделювання Геологічної служби США підрахувало, що кількість загиблих у М’янмі може перевищити 10 000, а втрати можуть перевищити річний економічний обсяг країни.

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фото: REUTERS
Подолати наслідки землетрусу у М'янмі допомогають інші країни

Верховний генерал хунти у М’янмі звернувся до міжнародної спільноти за допомогою.

«Пошуково-рятувальні операції зараз проводяться в постраждалих районах», – йдеться в заяві хунти для державних ЗМІ в суботу.

Як зазначають місцеві ЗМІ, китайська рятувальна команда вже прибула в комерційну столицю М’янми Янгон, за сотні кілометрів від сильно постраждалих міст Мандалай і Найп’їто.

Нагадаємо, за інформацією Геологічної служби США, в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 бали

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Теги: стихійні лиха Таїланд М'янма землетрус

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