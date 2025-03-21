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В Ірані стався землетрус поблизу ядерного об'єкта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Ірані стався землетрус поблизу ядерного об'єкта
Підземні поштовхи зачепили території, які розташовані за понад 26 км від ядерного об'єкта
фото: Pexels (ілюстративне)

Поблизу міста Ісфаган стався землетрус магнітудою пʼять балів

В Ірані в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні, стався землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Згідно з даними Іранського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.

Внаслідок землетрусу жертв немає, ядерний об'єкт також цілий. Глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан Реза Муссаві розповів, що бригади швидкої допомоги оцінюють постраждалі райони.

Нагадаємо, у Тернопільській області 6 березня о 18:27:34 стався землетрус, магнітудою 2,6 бала. Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

До слова, на південному сході Туреччини вчені виявили величезний тектонічний розлом, що протягнувся на 1500 км до кордону з Іраном.

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Теги: землетрус Іран ядерна зброя

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