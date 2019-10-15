Смертельний тайфун Хагібіс у Японії забрав вже 73 життя
Тайфун Хагібіс є найпотужнішим тайфуном в Японії за останні кілька десятиліть
Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо
В Японії кількість загиблих в результаті тайфуну Хагібіс збільшилася до 73 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дані місцевих органів влади.
«У вівторок японські рятувальники намагаються швидко знайти 14 людей, які зникли після катастрофічного тайфуну. Тайфун забрав життя щонайменше 73 людей», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тайфун Хагібіс є найпотужнішим тайфуном в Японії за останні кілька десятиліть.
Тайфун Хагібіс ударив по території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.