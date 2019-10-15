Смертельний тайфун Хагібіс у Японії забрав вже 73 життя



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Тайфун Хагібіс є найпотужнішим тайфуном в Японії за останні кілька десятиліть

Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо

В Японії кількість загиблих в результаті тайфуну Хагібіс збільшилася до 73 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дані місцевих органів влади.

«У вівторок японські рятувальники намагаються швидко знайти 14 людей, які зникли після катастрофічного тайфуну. Тайфун забрав життя щонайменше 73 людей», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тайфун Хагібіс є найпотужнішим тайфуном в Японії за останні кілька десятиліть.

Тайфун Хагібіс ударив по території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.