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    У світі

    Смертельний тайфун Хагібіс у Японії забрав вже 73 життя

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    Тайфун Хагібіс є найпотужнішим&nbsp;тайфуном в&nbsp;Японії&nbsp;за останні&nbsp;кілька десятиліть - Смертельний тайфун Хагібіс у Японії забрав вже 73 життя
    Тайфун Хагібіс є найпотужнішим тайфуном в Японії за останні кілька десятиліть

    Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо

    В Японії кількість загиблих в результаті тайфуну Хагібіс збільшилася до 73 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

    Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дані місцевих органів влади.

    «У вівторок японські рятувальники намагаються швидко знайти 14 людей, які зникли після катастрофічного тайфуну. Тайфун забрав життя щонайменше 73 людей», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що тайфун Хагібіс є найпотужнішим тайфуном в Японії за останні кілька десятиліть.

    Тайфун Хагібіс ударив по території Японії в суботу. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.

    Метеорологи попередили, що Хагібіс може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули більше 1200 осіб.

     

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