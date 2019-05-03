Кількість жертв теракту в Новій Зеландії зросла до 51



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Стрілянина у мечетях сталася 15 березня

Громадянин Туреччини Зекерія Туран помер після отриманих поранень під час обстрілу

Кількість загиблих при нападах на мечеті у новозеландському місті Крайстчерч 15 березня 2019 року збільшилась до 51.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Громадянин Туреччини Зекерія Туран помер після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік був поранений у ногу та спину.

За словами брата загиблого, лікарям не вдалося зупинити кровотечу під час операції.

«Ми раділи, думали, йому стало краще. Він боровся 50 днів. І ми, і лікарі зробили все можливе», - сказав він.

Співчуття висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Раніше повідомлялося, що в результаті нападу у місті Крайстчерч загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».