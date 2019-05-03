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    У світі

    Кількість жертв теракту в Новій Зеландії зросла до 51

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    <p>Стрілянина у мечетях сталася 15 березня</p> - Кількість жертв теракту в Новій Зеландії зросла до 51

    Стрілянина у мечетях сталася 15 березня

    Громадянин Туреччини Зекерія Туран помер після отриманих поранень під час обстрілу

    Кількість загиблих при нападах на мечеті у новозеландському місті Крайстчерч 15 березня 2019 року збільшилась до 51.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Громадянин Туреччини Зекерія Туран помер після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік був поранений у ногу та спину.

    За словами брата загиблого, лікарям не вдалося зупинити кровотечу під час операції.

    «Ми раділи, думали, йому стало краще. Він боровся 50 днів. І ми, і лікарі зробили все можливе», - сказав він.

    Співчуття висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

    Раніше повідомлялося, що в результаті нападу у місті Крайстчерч загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». 

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