У столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих
Бомба була закладена в мікроавтобусі
У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух. У результаті вибуху загинули люди. Про це повідомляє Le Figaro.
Вибух погримів рано ввечері, 11 червня. Бомба була закладена в мікроавтобусі.
За інформацією поліції, в результаті вибуху бомби в мікроавтобусі в Кабулі загинули щонайменше чотири людини.
Також представник міської поліції Халід Задран повідомив, що ні одне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, 26 травня в Афганістані прогриміло чотири вибухи: загинуло щонайменше 12 людей.
Тоді відповідальність за вибухи взяла на себе «Ісламська держава».