У столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих

Ні одне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад

Бомба була закладена в мікроавтобусі

У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух. У результаті вибуху загинули люди. Про це повідомляє Le Figaro.

Вибух погримів рано ввечері, 11 червня. Бомба була закладена в мікроавтобусі.

За інформацією поліції, в результаті вибуху бомби в мікроавтобусі в Кабулі загинули щонайменше чотири людини.

Також представник міської поліції Халід Задран повідомив, що ні одне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 26 травня в Афганістані прогриміло чотири вибухи: загинуло щонайменше 12 людей.

Тоді відповідальність за вибухи взяла на себе «Ісламська держава».

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