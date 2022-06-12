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    Соціум

    У столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих

    Ні одне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад - У столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих
    Ні одне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад
    фото з відкритих джерел

    Бомба була закладена в мікроавтобусі

    У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух. У результаті вибуху загинули люди. Про це повідомляє Le Figaro.

    Вибух погримів рано ввечері, 11 червня. Бомба була закладена в мікроавтобусі.

    За інформацією поліції, в результаті вибуху бомби в мікроавтобусі в Кабулі загинули щонайменше чотири людини.

    Також представник міської поліції Халід Задран повідомив, що ні одне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, 26 травня в Афганістані прогриміло чотири вибухи: загинуло щонайменше 12 людей.

    Тоді відповідальність за вибухи взяла на себе «Ісламська держава».

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    Теги: вибух росія окупанти війна Афганістан напад Україна окупація #stoprussia
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    У столиці Афганістану прогримів вибух: четверо загиблих