Пів сотні терористів ІДІЛ здалися правоохоронцям в Афганістані

Бойовики діяли у кількох регіонах Кандагару

Пів сотні членів терористичного угруповання ІДІЛ здалися правоохоронцям на сході Афганістану. Про це заявив глава розвідувального управління провінції Кандагар Мухаммед Башир, пише Сіньхуа.

«П’ятдесят членів угрупування ІДІЛ припинили опір та здалися розвідувальним органам у Кандагарі», – сказав Башир.

За його словами, бойовики діяли у кількох регіонах Кандагару, де проникнення ІДІЛ є значним.

Це вже не перша велика група бойовиків, які добровільно здалися владі в Афганістані. Останні кілька місяців терористи регулярно складають зброю та здаються правоохоронцям.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім заявив про ліквідацію лідера ІДІЛ. Згодом Пентагон розказав, як ліквідовував лідера ІДІЛ у Сирії: жахливі подробиці.

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