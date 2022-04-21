Кіпр готується позбавити громадянства ще кількох російських олігархів

Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей

Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей

Також громадянство втратять й найближчі родичі чотирьох російських мільярдерів

Чотири російські мільярдери та їхні найближчі родичі незабаром втратять громадянство Кіпру. Про це повідомляє місцевий ЗМІ «Філелефтерос».

За даними ЗМІ, кіпрські паспорти втратять:

бізнесмен Олег Дерипаска;

президент групи компаній «Меркурій» Ігор Кесаєв;

власник «Комсомольської правди» та медіахолдингу РБК Григорій Березкін;

сестра Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова.

Також кіпрського громадянства позбудуться 11 людей, які перебувають у них на утриманні зазначених вище осіб.

Зауважимо, що в середині квітня уряд Кіпру запустив процедуру позбавлення громадянства інших чотирьох мільярдерів із Росії та 17 членів їхніх родин, які потрапили під санкції ЄС як люди з оточення Путіна.

Усі вони свого часу отримали так звані «золоті паспорти», які видають в обмін на інвестиції.

Нагадаємо, Мальта призупинила на невизначений період розгляд заяв на отримання статусів громадянина чи резидента від громадян Російської Федерації та Білорусі. Раніше Греція призупинила видачу та продовження терміну дії посвідок проживання для російських інвесторів – так звану програму «золота віза».