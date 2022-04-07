Кіпр анулює «золоті паспорти» деяких росіян зі санкційного списку

Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей

Загальне число паспортів, які будуть анульовані, становить 21

Влада Кіпру має намір анулювати паспорти чотирьох росіян, які потрапили під санкції. Зокрема, тих, хто отримав кіпрське громадянство за інвестиційною схемою, припиненою в кінці 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

Імена цих людей не були розкриті, але вони входять до списку з більш ніж 800 осіб, проти яких Європейський союз ввів санкції після вторгнення Росії в Україну і які вважаються близькими до президента Росії Володимира Путіна.

Одне з джерел видання заявило, що загальне число паспортів, які будуть анульовані, становить 21, включаючи утриманців росіян, які потрапили під санкції.

До слова, Кіпр надав громадянство 2 886 російським громадянам, серед яких були інвестори і члени їх сімей, в період з 2007 по серпень 2020 року.

Вони були серед 6 779 осіб, які отримали громадянство за інвестиції в розмірі не менше 2 млн євро. Пізніше комісія з розслідування встановила, що ця схема працювала в правовому вакуумі понад десять років без належного нагляду.

Нагадаємо, Мальта призупинила на невизначений період розгляд заяв на отримання статусів громадянина чи резидента від громадян Російської Федерації та Білорусі. Раніше Греція призупинила видачу та продовження терміну дії посвідок проживання для російських інвесторів – так звану програму «золота віза».