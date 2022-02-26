Кіпр підтримав відключення РФ від SWIFT

Україна закликала партнерів відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення

SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу

Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників», – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Водночас Угорщина на даний час не підтримує це рішення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.