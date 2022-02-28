Авіаблокада РФ: Кіпр закрив небо для країни-агесорки

Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків

Заборона на польоти не поширюється «за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру»

Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків. Про це стало відомо з повідомлення NOTAM, отриманого однією з російських авіакомпаній, пишуть росЗМІ.

«Усім літакам, які перебувають у власності авіакомпаній РФ або зафрахтованими ними, забороняється зліт, посадка або проліт над територією Кіпру», – йдеться у ньому.

Заборона на польоти не поширюється на екстрені посадки, гуманітарні та авіаційно-рятувальні рейси, а також повернення бортів у лізингу «за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру».

Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

Додамо, що у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.

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