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    Авіаблокада РФ: Кіпр закрив небо для країни-агесорки

    Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків - Авіаблокада РФ: Кіпр закрив небо для країни-агесорки
    Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків
    фото з відкритих джерел

    Заборона на польоти не поширюється «за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру»

    Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків. Про це стало відомо з повідомлення NOTAM, отриманого однією з російських авіакомпаній, пишуть росЗМІ.

    «Усім літакам, які перебувають у власності авіакомпаній РФ або зафрахтованими ними, забороняється зліт, посадка або проліт над територією Кіпру», – йдеться у ньому.

    Заборона на польоти не поширюється на екстрені посадки, гуманітарні та авіаційно-рятувальні рейси, а також повернення бортів у лізингу «за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру».

    Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

    Додамо, що у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.

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    Теги: ЄС окупанти Мрія літак військові Кіпр
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    Авіаблокада РФ: Кіпр закрив небо для країни-агесорки