Авіаблокада РФ: Кіпр закрив небо для країни-агесорки
Заборона на польоти не поширюється «за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру»
Кіпр приєднався до країн ЄС і закрив повітряний простір для російських літаків. Про це стало відомо з повідомлення NOTAM, отриманого однією з російських авіакомпаній, пишуть росЗМІ.
«Усім літакам, які перебувають у власності авіакомпаній РФ або зафрахтованими ними, забороняється зліт, посадка або проліт над територією Кіпру», – йдеться у ньому.
Заборона на польоти не поширюється на екстрені посадки, гуманітарні та авіаційно-рятувальні рейси, а також повернення бортів у лізингу «за наявності відповідного дозволу авіавлади Кіпру».
Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.
Додамо, що у SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи.