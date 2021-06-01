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    Кіпр закрив свій повітряний простір для Білорусі

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    Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків з Білорусі - Кіпр закрив свій повітряний простір для Білорусі
    Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків з Білорусі
    Фото: з відкритих джерел

    Обмеження не застосовуються в разі надзвичайних ситуацій, гуманітарної й медичної допомоги

    Кіпр закрив свій повітряний простір для польотів з Білорусі, приєднавшись до списку країн ЄС, що вводять обмеження після вимушеної посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську 23 травня. Про це пише Cyprus Mail.

    Зазначається, що, країна заборонила авіакомпаніям, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір й аеропорти Кіпру з 28 травня.

    Ті самі рекомендації забороняють авіакомпаніям, зареєстрованим на Кіпрі, входити в білоруський повітряний простір або здійснювати рейси в і з Білорусі. Усі рейси в Білорусь припинені.

    Зазначається, що запланований рейс авіакомпанії Белавіа з Мінська в аеропорт Ларнаки на Кіпрі 29 травня був скасований. Обмеження не застосовуються в разі надзвичайних ситуацій, гуманітарної й медичної допомоги.

    Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

    24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

    Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

    До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

    Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.

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    Теги: США Ryanair Кіпр
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    Кіпр закрив свій повітряний простір для Білорусі