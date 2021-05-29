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    Журналістку білоруського опозиційного порталу звільнили після 15 діб арешту

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    Касперович засудили за статтею &laquo;участь у несанкціонованому заході&raquo; - Журналістку білоруського опозиційного порталу звільнили після 15 діб арешту

    Касперович засудили за статтею «участь у несанкціонованому заході»

    Фото Денис Жук/БелаПАН

    Касперович затримали 14 травня, коли в Мінську розпочався суд у «справі студентів»

    Журналістка білоруського опозиційного порталу TUT.by Любов Касперович вийшла з мінського Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна після 15 діб адміністративного арешту.

    Про це повідомляється на Телеграм-каналі TUT.by новости.

    Касперович затримали 14 травня, коли в Мінську розпочався суд у «справі студентів». Журналістка брала інтерв’ю у друзів підсудних у будівлі суду. Її засудили за статтею 24.23 КоАП (участь у несанкціонованому заході).

    Співзасновник порталу Кирило Волошин заявив, що у «справі TUT.by» затримано 15 осіб. Редакція TUT.by продовжує роботу в соціальних мережах.

    Нагадаємо, очільник авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем «підготовленим і незаконним викраденням». Авіакомпанія підозрює трьох пасажирів рейсу з Протасевичем у роботі на КДБ Білорусі.

    Як повідомлялося, США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка.

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    Теги: Білорусь суд Олександр Лукашенко КДБ Ryanair
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    Журналістку білоруського опозиційного порталу звільнили після 15 діб арешту