Журналістку білоруського опозиційного порталу звільнили після 15 діб арешту

Касперович засудили за статтею «участь у несанкціонованому заході»

Касперович затримали 14 травня, коли в Мінську розпочався суд у «справі студентів»

Журналістка білоруського опозиційного порталу TUT.by Любов Касперович вийшла з мінського Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна після 15 діб адміністративного арешту.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі TUT.by новости.

Касперович затримали 14 травня, коли в Мінську розпочався суд у «справі студентів». Журналістка брала інтерв’ю у друзів підсудних у будівлі суду. Її засудили за статтею 24.23 КоАП (участь у несанкціонованому заході).

Співзасновник порталу Кирило Волошин заявив, що у «справі TUT.by» затримано 15 осіб. Редакція TUT.by продовжує роботу в соціальних мережах.

Нагадаємо, очільник авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем «підготовленим і незаконним викраденням». Авіакомпанія підозрює трьох пасажирів рейсу з Протасевичем у роботі на КДБ Білорусі.

Як повідомлялося, США заявили про відновлення санкцій проти режиму Лукашенка.

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