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    Дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання»

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    Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у Білорусі після екстреного приземлення літака компанії Ryanair - Дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання»

    Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у Білорусі після екстреного приземлення літака компанії Ryanair

    Сапега начебто «визнає», що публікувала у соцмережі персональні дані білоруських силовиків

    Адвокат подруги білоруського опозиціонера Романа Протасевича, росіянки Софії Сапеги, заявив, що її заарештували у Білорусі на два місяці. Про це повідомляють «Відкриті медіа» у Теlegram.

    «Сьогодні був допит Софії. Її підозрюють у вчиненні кримінального діяння. Обрано запобіжний захід – утримання під вартою терміном на два місяці. Місце утримання підозрюваної – СІЗО КДБ. Слідство веде Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь, з адвоката взято підписку про нерозголошення. Їй надано та буде надаватися належна юридична допомога. Найближчим часом адвокат має намір відвідати Софію за місцем її утримування», – повідомив адвокат Олександр Філанович.

    Згодом провладний білоруський Telegram-канал «Желтые сливы» опублікував відео із Софією Сапегою. Вона начебто «визнає», що публікувала у соцмережі персональні дані білоруських силовиків.

    На відео Сапега говорить, що є редактором Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», що публікує персональні дані білоруських силовиків.

    Раніше стало відомо, що росіянку помістили до слідчого ізолятора у Мінську.

    Як відомо, 23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

    Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

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    Теги: Білорусь СІЗО арешт адвокат допит КДБ Роман Протасевич
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    Дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання»