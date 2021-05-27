Дівчині Протасевича загрожує у Білорусі до 12 років позбавлення волі

Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Про це повідомляє Telegram-канал «Білорусь головного мозку».

За його даними, Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі (частина третя статті 130 КК).

За цією статтею їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання».

На відео Сапега говорить, що є редактором Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», який публікує персональні дані білоруських силовиків.

Раніше стало відомо, що росіянку помістили до слідчого ізолятора у Мінську.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент у Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.