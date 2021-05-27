  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Дівчині Протасевича загрожує у Білорусі до 12 років позбавлення волі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Софію Сапегу затримали&nbsp;разом з білоруським журналістом&nbsp;Романом Протасевичем - Дівчині Протасевича загрожує у Білорусі до 12 років позбавлення волі

    Софію Сапегу затримали разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем

    Фото: Zheltye Slivy, Telegram

    Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі

    Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Про це повідомляє Telegram-канал «Білорусь головного мозку».

    За його даними, Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі (частина третя статті 130 КК).

    За цією статтею їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Раніше дівчину Протасевича арештували на два місяці. Вона записала «зізнання».

    На відео Сапега говорить, що є редактором Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», який публікує персональні дані білоруських силовиків.

    Раніше стало відомо, що росіянку помістили до слідчого ізолятора у Мінську.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним в аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент у Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь СІЗО арешт розслідування Роман Протасевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дівчині Протасевича загрожує у Білорусі до 12 років позбавлення волі