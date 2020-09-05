На річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України



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Посольство США в Україні

Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною

Посольство США з нагоди шостої річниці підписання Мінського протоколу закликало Росію вивести з України озброєння та війська і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Про це йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

«У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами», - зазначається у повідомленні. Американські дипломати наголосили, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною.



Нагадаємо, що 5 вересня 2014 року у Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. Документ підписали від ОБСЄ - Хайді Тальявіні, від України – експрезидент Леонід Кучма, від Росії - посол в Україні Михайло Зурабов.