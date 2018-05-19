Китай перекинув на спірні острови свої бомбардувальники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Спірні острови у Південнокитайському морі

Китай уперше направив на спірні острови у Південнокитайському морі бомбардувальники

Китай у п'ятницю, 18 травня, уперше відправив групу бомбардувальників на острів у спірних водах Південнокитайського моря. Бомбардувальники кількох різних типів, включно з H-6K, які здатні завдати ядерного удару, провели тренувальні злети і посадки, а також симуляцію завдання ударів по морських цілях.

За даними китайських військово-повітряних сил, тренування проведено з метою «посилити бойові здатності справлятися з морськими небезпеками».

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), на який посилається інформагенція AFP, припускає, що бомбардувальники приземлилися на острові Вуді, найбільшій базі Китаю на Парасельських островах, на які претендують також В'єтнам та Тайвань. Цей крок може призвести до подальшого загострення ситуації навколо Південнокитайського моря.

Кількома тижнями раніше американські ЗМІ повідомляли, що Китай розмістив протикорабельні та зенітні оборонні засоби на островах Спратлі, на які претендують також В'єтнам та Філіппіни. США заявили, що мілітаризація Китаєм Південнокитайського моря призведе до «наслідків» і що це питання порушувалося американською стороною в контактах з Пекіном.

Джерело: Deutsche Welle