Китай провів випробування гіперзвукової зброї з надшвидкісного глайдера

Під час випробувань від гіперзвукового глайдера над Південно-Китайським морем відокремилася ракета класу повітря-повітря

Фахівці вважають, що такої технології ще не застосовувала жодна країна до цього.

Китай у червні провів випробування своєї гіперзвукової ракети з плануючого літального апарату або глайдера, який рухається на швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Про це повідомляє газета Financial Times.

За інформацією видання, під час випробувань від гіперзвукового глайдера над Південно-Китайським морем відокремилася ракета класу повітря-повітря.

Наголошується, що фахівці поки не зрозуміли, як Китаю вдалося обійти обмеження, які накладаються законами фізики, щоб здійснити запуск ракети з апарату, що рухається на гіперзвуковій швидкості.

Фахівці вважають, що такої технології ще не застосовувала жодна країна до цього.

Раніше заступник командувача Космічними силами США генерал-лейтенант Девід Томпсон заявив, що США відстають від Росії та Китаю у сфері гіперзвукових технологій.