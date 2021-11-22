  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китай провів випробування гіперзвукової зброї з надшвидкісного глайдера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час випробувань від гіперзвукового глайдера над Південно-Китайським морем відокремилася ракета класу повітря-повітря - Китай провів випробування гіперзвукової зброї з надшвидкісного глайдера
    Під час випробувань від гіперзвукового глайдера над Південно-Китайським морем відокремилася ракета класу повітря-повітря
    фото з відкритих джерел

    Фахівці вважають, що такої технології ще не застосовувала жодна країна до цього.

    Китай у червні провів випробування своєї гіперзвукової ракети з плануючого літального апарату або глайдера, який рухається на швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Про це повідомляє газета Financial Times.

    За інформацією видання, під час випробувань від гіперзвукового глайдера над Південно-Китайським морем відокремилася ракета класу повітря-повітря.

    Наголошується, що фахівці поки не зрозуміли, як Китаю вдалося обійти обмеження, які накладаються законами фізики, щоб здійснити запуск ракети з апарату, що рухається на гіперзвуковій швидкості.

    Фахівці вважають, що такої технології ще не застосовувала жодна країна до цього.

    Раніше заступник командувача Космічними силами США генерал-лейтенант Девід Томпсон заявив, що США відстають від Росії та Китаю у сфері гіперзвукових технологій.

    Теги: США Китай технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китай провів випробування гіперзвукової зброї з надшвидкісного глайдера