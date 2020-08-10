Китай відповів на санкції США
КНР ввела обмеження проти 11 американських офіційних осіб
Китай в понеділок, 10 серпня, оголосив про введення санкцій проти 11 американських офіційних осіб. Про це заявив представник МЗС КНР Ван Чжао Ліцзянь.
«Ці санкції набувають чинності сьогодні і поширюються на 11 осіб», - сказав він.
Китайський урядовець наголосив, що санкції вводяться у відповідь на аналогічні дії США щодо офіційних осіб континентального Китаю і Гонконгу.
Нагадаємо, минулого тижня США ввели обмеження проти 11 чиновників Гонконгу, звинувативши їх у підриві автономії цього району зі спеціальним статусом.
Раніше пакет санкцій проти Китаю за обмеження автономії Гонконгу ухвалила Рада Євросоюзу; обмеження, зокрема, стосуються експорту обладнання і технологій, які можуть застосовуватися для репресій в Гонконгу.
Як відомо, законодавчі збори Китаю схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб.
США засудили КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону та заявили про можливість запровадження санкцій. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти китайських чиновників, причетних до обмеження свободи Гонконгу.