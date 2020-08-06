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    Події в Україні

    Панама каратиме свої судна за візити до окупованого Криму

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    <p>МЗС Панами візьме під контроль ситуацію за фактами порушень правил заходу в закриті порти окупованого Криму</p> - Панама каратиме свої судна за візити до окупованого Криму

    МЗС Панами візьме під контроль ситуацію за фактами порушень правил заходу в закриті порти окупованого Криму

    Порушників чекають жорсткі санкції

    Судна під панамським прапором, що заходять в порти Криму всупереч введеним міжнародним санкціям, будуть суворо каратися.

    Про це в повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

    За його словами, відповідна домовленість досягнута в ході переговорів з панамською делегацією на чолі із заступником глави МЗС Панами Федеріко Альфаро Бойдом.

    «МЗС Панами візьме під контроль ситуацію за фактами порушень правил заходу в закриті порти АР Крим суднами, які ходять під панамським прапором. Порушників чекають жорсткі санкції», – повідомив Єнін.

    До слова, в одному з районів окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації через дефіцит води.

    Нагадаємо, біля затонулого танкера «Делфі» виявили мертвого дельфіна.

    МЗС Крим санкції корабель Україна окуповані території порт Євген Єнін
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