Панама каратиме свої судна за візити до окупованого Криму
МЗС Панами візьме під контроль ситуацію за фактами порушень правил заходу в закриті порти окупованого Криму
Порушників чекають жорсткі санкції
Судна під панамським прапором, що заходять в порти Криму всупереч введеним міжнародним санкціям, будуть суворо каратися.
Про це в повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
За його словами, відповідна домовленість досягнута в ході переговорів з панамською делегацією на чолі із заступником глави МЗС Панами Федеріко Альфаро Бойдом.
«МЗС Панами візьме під контроль ситуацію за фактами порушень правил заходу в закриті порти АР Крим суднами, які ходять під панамським прапором. Порушників чекають жорсткі санкції», – повідомив Єнін.
До слова, в одному з районів окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації через дефіцит води.
Нагадаємо, біля затонулого танкера «Делфі» виявили мертвого дельфіна.