Панама каратиме свої судна за візити до окупованого Криму



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МЗС Панами візьме під контроль ситуацію за фактами порушень правил заходу в закриті порти окупованого Криму

Порушників чекають жорсткі санкції

Судна під панамським прапором, що заходять в порти Криму всупереч введеним міжнародним санкціям, будуть суворо каратися.

Про це в повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, відповідна домовленість досягнута в ході переговорів з панамською делегацією на чолі із заступником глави МЗС Панами Федеріко Альфаро Бойдом.

«МЗС Панами візьме під контроль ситуацію за фактами порушень правил заходу в закриті порти АР Крим суднами, які ходять під панамським прапором. Порушників чекають жорсткі санкції», – повідомив Єнін.

До слова, в одному з районів окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації через дефіцит води.

Нагадаємо, біля затонулого танкера «Делфі» виявили мертвого дельфіна.