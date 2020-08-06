Будівництво «Північного потоку-2»: американці обіцяють «фінансово знищити» фірми, які допомагають росіянам



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США продовжують блокувати будівництво «Північного потоку-2»

США погрожують санкціями німецькій компаній через участь у скандальномву проєкті

Група з трьох американських сенаторів звернулась до оператора німецького порту Мукран з попередженням про наслідки через допомогу скандальному проекту «Північний потік-2». Про це повідомила німецька газета Handelsblatt з посиланням на лист сенаторів.

За даними газети, сенатори Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили офіційне попередження компанії Faehrhafen Sassnitz, яка виступає оператором Мукран. Порт служить логістичною базою «Північного потоку-2», в ньому зберігаються труби для будівництва трубопроводу, а також розташовується судно «Академік Черський», здатне завершити проєкт. У листі йдеться, що, якщо підприємство й надалі братиме участь в проекті, його чекає «фінансове знищення». Сенатори попередили, що Faehrhafen Sassnitz потрапить під санкції США відразу ж після того, як «Академік Черський» опустить першу трубу в воду.

Нагадаємо, напередодні ключовий партнер Росії у будівництві Північного потоку-2 відмовився від співпраці через можливі санкції. Орендар баржі-трубоукладача «Фортуна», яка здатна завершити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2», не бере і не має наміру брати участь в роботах по укладанню газопроводу в Балтійському морі. Як пояснив представник орендаря «Фортуни», компанія відмовилася надавати трубоукладальну баржу для добудови російського проєкту, який «став мішенню американських санкцій». У компанії також пояснили, що вони ніколи не володіли баржею, а орендували її за договором для використання в інших проєктах.

«Північний потік-2» (Nord Stream 2) — проект магістрального газопроводу (дві труби) з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною 1234 км.