12 років тому Росія розпочала війну проти Грузії

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Там, де Росія - там війна, руйнування, смерть і людські трагедії

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12 лет назад, 08.08 08, прямо в разгар Олимпиады в Китае, российские войска начали войну в Грузии. Лживые российские федеральные каналы оправдывали российское вторжение. Они врали и лили грязь в мозги россиян, а те доверчиво поглощали весь бред и это вранье. В информационном поле все происходило тогда по тому же сценарию, что происходит сейчас по отношению к Украине. Россиян приучали верить лжи и оправдывать действия своих сограждан. Даже если они мрази и подонки.



С той войны прошло двенадцать лет. Южная Осетия и Абхазия влачат жалкое существование под жестким управлением Кремля. У них нет возможности построить счастливое будущее своим детям на своей земле. Их дети мечтают сбежать оттуда куда угодно. О свободе и праве выбора они могут лишь мечтать. Свое право они потеряли, когда их лидеры поддержали оккупантов. За это время многое в мире изменилось, а россияне аннексировали Крым, вторглись на Донбасс, цинично и кощунственно развязали военную агрессию против Украины. Россиян кормят очередным враньем про распятых мальчиков в трусиках, съеденых снегирей и хунту. Они 5 лет радостно поглощают эту чушь и поддерживаю имперские идеи Путина. Все это говорит лишь об одном - Россия явно не миролюбивая страна. Там где россияне - там война, разрушения, смерть и человеческие трагедии. И это суть страны во главе которой стоит гебист. Он не прекратит войну если с ним просто поговорить. Эту войну он начал для того, чтоб добиться своих целей. И если после разговора он согласиться перестать убивать украинцев, то в обмен он захочет контроль над Украиной, наш отказ от Крыма, окончание евроинтеграционных процессов нашей страны и фактический отказ от независимости. Да, он захочет получить то ради чего начал эту войну. К сожалению человек плохо играющий роль шестого президента Украины это не в состоянии понять.



Когда-то мир не отреагировал жестко на вторжение в Грузию. Это внушило Путину уверенность в свою безнаказанность. Не было общей блокады или санкций. Было застенчивое помахивание пальчиком и глубокая озабоченность. Санкции пришли позже. Лишь после Крыма. За ту слабость цивилизованного мира Украина заплатила жизнями своих граждан, территориями и разрушенной инфраструктурой двух областей. Суть путинского режима это коррупция и войны. Это не самый цивилизованный выбор, но большинство россиян с ним согласились. И, пока мир не осознает всю опасность от России, угроза третьей мировой войны не исчезает. Если таковая трагедия произойдет, то Россия безусловно проиграет. Потому, что страна у которой весь бюджет в три раза меньше чем военный бюджет США, даже теоретически не имеет шансов на победу против НАТО. Но мир опять заплатит миллионами жизней за импотентность и близорукость политиков, как это было в результате второй мировой войны.



А какое могло быть решение? Оно только одно - моментальная и жесткая реакция ЕС и США, а так же всех стран, которые считают себя цивилизованными на современных варваров с ядерной дубинкой. Тотальное эмбарго, персональные санкции не только против окружения Путина, но и против их жен и близких, на которых оформлены активы, ограничения для российских граждан на въезд в ЕС и США, блокада, изоляция и другие жесткие меры должны следовать за любыми агрессивными действиями Кремля. Каждый гражданин РФ должен на себе ощутить прямые последствия за действия их фюрера. Напоминаю, что заигрывания с Гитлером и Судеты не принесли Европе мира. С Путиным будет все так же. Россия понимает только силу. А бешеного медведя не стоит пытаться учить этикету. Это безнадежно. Его надо садить на цепь или ломать ему хребет. Все остальное не принесет гарантии мира. Хотя есть еще один метод. Это не дожидаясь агрессивных действий со стороны Кремля поддерживать все движения, которые приведут к расколу России. И это тоже хороший актуальный сценарий. Кстати, Хабаровск - это хороший сигнал. Чем больше таких хабаровсков будет, тем выше шанс реализации сценариев, при которых закончится война России против Украины на Донбассе и Крым вернётся под контроль Украины.



А мы сегодня пожелаем Грузии, как можно скорее объединить свои земли и восстановить территориальную целостность государства. Кстати, это пожелание актуально и для нас. Потому, что и мы и Грузия, в отличии от России, не хотим войны, а хотим восстановления территориальной целостности и мира. И это главное!

Джерело: блог Борислава Берези

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