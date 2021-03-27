Китай відповів санкціями США та Канаді

Китай відповів на раніше запроваджені санкції Канади

Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао

Санкції проти Сполучених Штатів і Канади запровадив уряд Китаю. Зокрема, проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

«Сполучені Штати і Канада ввели односторонні санкції стосовно відповідних фізичних і юридичних осіб в Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації. У відповідь китайська сторона вирішує накласти санкції», – сказано в повідомленні.

Китай наклав санкції на: голову Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін, її заступника Тоні Перкінса та члена парламенту Канади Майкла Чонга.

Крім того, обмеження також застосували щодо підкомітету з міжнародних прав людини і постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао, а громадянам і установам Китаю заборонили вести справи з відповідними особами і організаціями.

Раніше уряд Канади ввів санкції проти китайських чиновників.

Він звинуватив уряд Китаю в ув'язненні понад мільйона уйгурів, їх примусовій стерилізації, тортурах і обмеження свободи віросповідання, пересування і висловлювання думок.

Раніше колишній держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Європейському союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

Також посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.