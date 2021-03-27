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    Китай відповів санкціями США та Канаді

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    Китай відповів на раніше запроваджені санкції Канади - Китай відповів санкціями США та Канаді
    Китай відповів на раніше запроваджені санкції Канади

    Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао

    Санкції проти Сполучених Штатів і Канади запровадив уряд Китаю. Зокрема, проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.

    Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

    «Сполучені Штати і Канада ввели односторонні санкції стосовно відповідних фізичних і юридичних осіб в Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації. У відповідь китайська сторона вирішує накласти санкції», – сказано в повідомленні.

    Китай наклав санкції на: голову Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін, її заступника Тоні Перкінса та члена парламенту Канади Майкла Чонга.

    Крім того, обмеження також застосували щодо підкомітету з міжнародних прав людини і постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

    Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао, а громадянам і установам Китаю заборонили вести справи з відповідними особами і організаціями.

    Раніше уряд Канади ввів санкції проти китайських чиновників.

    Він звинуватив уряд Китаю в ув'язненні понад мільйона уйгурів, їх примусовій стерилізації, тортурах і обмеження свободи віросповідання, пересування і висловлювання думок.

    Раніше колишній держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Європейському союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

    Також посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

    Теги: США санкції Канада Китай Гонконг уряд
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