Замміністра оборони Росії відвідав парад військової хунти у Мʼянмі

Лідер заколотників назвав Росію «вірним другом»

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін відвідав в Найпʼїдо, столиці М'янми, військовий парад, присвячений дню збройних сил країни. Про це повідомляє Nikkei.

Лідер військової хунти, що захопила владу в М'янмі, командувач збройними силами країни, 64-річний генерал Мін Аун Хлаін, виступаючи на параді, вітав присутність російського військового. «Росія – вірний друг», – заявив він. Крім Росії своїх представників на військовий парад в М'янмі відправили ще сім країн – це Китай, Індія, Пакистан, Бангладеш, В'єтнам, Лаос і Таїланд.

Крім заступника міністра оборони Російської Федерації Фоміна, представники інших країн були представлені військовими аташе. Зазвичай закордонні країни, як зазначає Nikkei, відправляють на парад в М'янмі військових аташе, але в цьому році багато країн, особливо західні демократії, відмовилися від участі.

26 березня Олександр Фомін провів переговори з лідером військової хунти М'янми. На початку зустрічі, як пише Financial Times, Фомін і Мін Аун Хлаін обмінялися подарунками. Після переговорів Фомін назвав М'янму «надійним союзником і стратегічним партнером» Росії в Азії. У відомстві зазначили, що Росія і М'янма збираються «поглибити військову і військово-технічне співробітництво в дусі стратегічного партнерства». Демонстрація підтримки військової хунти в М'янмі, як підкреслює Financial Times, контрастує з реакцією західних країн, які засудили переворот, в результаті якого військова хунта прийшла до влади.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту, а Сполучені Штати надали притулок всім громадянам Мʼянми, що опинилися на їх території.