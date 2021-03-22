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    Уряд Канади ввів санкції проти китайських чиновників

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    Уряд Канади ввів санкції проти китайських чиновників - Уряд Канади ввів санкції проти китайських чиновників
    Уряд Канади ввів санкції проти китайських чиновників

    У санкційний список потрапили чотири китайських чиновники і одна організація

    Уряд Канади ввів санкції за порушення прав уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) Китаю.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

    «Сьогодні Канада оголошує про введення санкцій проти чотирьох чиновників і однієї юридичної особи відповідно до положень про спеціальні економічні заходи за їх участь в грубих і систематичних порушеннях прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві зазначили, що санкції вводяться в координації з Європейським союзом, Сполученими Штатами і Великобританією.

    «Канада буде продовжувати закликати КНР дотримуватися основні права людини і надавати повноцінний безперешкодний доступ до СУАР, щоб неупереджені експерти могли спостерігати за ситуацією і повідомляти про неї з перших вуст», – йдеться в повідомленні.

    Він звинуватив уряд Китаю в ув'язненні понад мільйона уйгурів, їх примусовій стерилізації, тортурах і обмеження свободи віросповідання, пересування і висловлювання думок.

    Раніше колишній держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Європейському союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

    Раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

    Теги: ЄС США санкції Канада Китай права людини
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