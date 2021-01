Тортури та примусова стерилізація: Помпео звинуватив Китай у геноциді уйгурів

Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту Сполучених Штатів.

За словами Помпео, щонайменше з березня 2017 року Китай і зокрема Комуністична партія «скоювали злочини проти людяності щодо переважно мусульманських уйгурів та інших представників етнічних і релігійних меншин в Сіньцзяні».

У Twitter держсекретаря опубліковано його заяву про геноцид і злочини проти людяності КНР в Сіньцзяні.

Він звинуватив уряд Китаю в ув'язненні понад мільйона уйгурів, їх примусовій стерилізації, тортурах і обмеження свободи віросповідання, пересування і висловлювання думок.

I have determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups.