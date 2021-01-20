Тортури та примусова стерилізація: Помпео звинуватив Китай у геноциді уйгурів

КНР і Комуністичну партію Китаю необхідно притягнути до відповідальності, зазначив Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту Сполучених Штатів.

За словами Помпео, щонайменше з березня 2017 року Китай і зокрема Комуністична партія «скоювали злочини проти людяності щодо переважно мусульманських уйгурів та інших представників етнічних і релігійних меншин в Сіньцзяні».

У Twitter держсекретаря опубліковано його заяву про геноцид і злочини проти людяності КНР в Сіньцзяні.

Він звинуватив уряд Китаю в ув'язненні понад мільйона уйгурів, їх примусовій стерилізації, тортурах і обмеження свободи віросповідання, пересування і висловлювання думок.

I have determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021

За його словами, КНР і Комуністичну партію Китаю необхідно притягнути до відповідальності.

«США закликають КНР негайно звільнити всіх самовільно затриманих осіб та скасувати свою систему інтернування, таборів утримання, домашнього арешту та примусових робіт; припинити примусові заходи боротьби з населенням, включаючи примусову стерилізацію, примусовий аборт, примусовий контроль над народжуваністю та вивезенням дітей з їх сімей; припинити всі катування та жорстоке поводження в місцях позбавлення волі; припинити переслідування уйгурів та інших представників релігійних груп та груп етнічних меншин у Сіньцзяні та деінде в Китаї та надати уйгурам та іншим переслідуваним меншинам свободу подорожей та еміграції», – підкреслив він.