Тортури та примусова стерилізація: Помпео звинуватив Китай у геноциді уйгурів
КНР і Комуністичну партію Китаю необхідно притягнути до відповідальності, зазначив Помпео
Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив владу Китаю в геноциді уйгурів і представників інших етнічних і релігійних меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).
Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту Сполучених Штатів.
За словами Помпео, щонайменше з березня 2017 року Китай і зокрема Комуністична партія «скоювали злочини проти людяності щодо переважно мусульманських уйгурів та інших представників етнічних і релігійних меншин в Сіньцзяні».
У Twitter держсекретаря опубліковано його заяву про геноцид і злочини проти людяності КНР в Сіньцзяні.
Він звинуватив уряд Китаю в ув'язненні понад мільйона уйгурів, їх примусовій стерилізації, тортурах і обмеження свободи віросповідання, пересування і висловлювання думок.
I have determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021
За його словами, КНР і Комуністичну партію Китаю необхідно притягнути до відповідальності.
«США закликають КНР негайно звільнити всіх самовільно затриманих осіб та скасувати свою систему інтернування, таборів утримання, домашнього арешту та примусових робіт; припинити примусові заходи боротьби з населенням, включаючи примусову стерилізацію, примусовий аборт, примусовий контроль над народжуваністю та вивезенням дітей з їх сімей; припинити всі катування та жорстоке поводження в місцях позбавлення волі; припинити переслідування уйгурів та інших представників релігійних груп та груп етнічних меншин у Сіньцзяні та деінде в Китаї та надати уйгурам та іншим переслідуваним меншинам свободу подорожей та еміграції», – підкреслив він.