Байден пропонує створити інфраструктурний проєкт на противагу китайському
Байден запобігатиме тому, щоб Китай обігнав США і став найпотужнішою державою світу
Президент США Джо Байден запропонував демократичним країнам створити власний інфраструктурний проєкт на противагу китайському «Один пояс, один шлях».
Це питання, серед іншого, він обговорював з прем’єром Британії Борисом Джонсоном під час телефонної розмови у п’ятницю 26 березня, – повідомляє Reuters.
«Я запропонував, що ми повинні мати схожу ініціативу, яка б надійшла від демократичних держав і допомагала розвиватися громадам по всьому світу, які справді потребують допомоги», – сказав Джо Байден у коментарі ЗМІ.
«Один пояс, один шлях» – великий інфраструктурний проєкт Китаю, вартість якого складає трильйони доларів. Запущена у 2013 році ініціатива передбачає розвиток інфраструктури у низці країн від Східної Азії до Європи. Вважається, що цей проєкт суттєво розширить економічний та політичний вплив КНР, що викликає стурбованість у США та деяких інших країнах.
За день до цього Байден сказав, що запобігатиме тому, щоб Китай обігнав США і став найпотужнішою державою світу, обіцяючи для цього значні інвестиції.
Наступного тижня президент має оприлюднити деталі проєкту вартістю у трильйони доларів, що передбачає вдосконалення інфраструктури у США, а також інвестиції у передові технології.
Нагадаємо, Байден не згадав про Україну та Росію на своїй першій пресконференції.
Як повідомлялося, Байден не запросив Зеленського на великі міжнародні перемовини щодо клімату.