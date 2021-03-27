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    Байден пропонує створити інфраструктурний проєкт на противагу китайському

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    Наступного тижня Байден має оприлюднити деталі проєкту вартістю у трильйони доларів - Байден пропонує створити інфраструктурний проєкт на противагу китайському
    Наступного тижня Байден має оприлюднити деталі проєкту вартістю у трильйони доларів

    Байден запобігатиме тому, щоб Китай обігнав США і став найпотужнішою державою світу

    Президент США Джо Байден запропонував демократичним країнам створити власний інфраструктурний проєкт на противагу китайському «Один пояс, один шлях».

    Це питання, серед іншого, він обговорював з прем’єром Британії Борисом Джонсоном під час телефонної розмови у п’ятницю 26 березня, – повідомляє Reuters.

    «Я запропонував, що ми повинні мати схожу ініціативу, яка б надійшла від демократичних держав і допомагала розвиватися громадам по всьому світу, які справді потребують допомоги», – сказав Джо Байден у коментарі ЗМІ.

    «Один пояс, один шлях» – великий інфраструктурний проєкт Китаю, вартість якого складає трильйони доларів. Запущена у 2013 році ініціатива передбачає розвиток інфраструктури у низці країн від Східної Азії до Європи. Вважається, що цей проєкт суттєво розширить економічний та політичний вплив КНР, що викликає стурбованість у США та деяких інших країнах.

    Вже понад 100 країн підписали контракти з Китаєм у рамках проєкту – на побудову аеропортів, залізниць, швидкісних магістралей тощо. Наприкінці 2020 року Пекін заявив, на близько 20% з цих дрібніших проєктів серйозно вплинула пандемія коронавірусу.
    Окрім того, деякі країни-учасниці розкритикували їх як надто дорогі і не дуже потрібні, і деякі плани після цього звузили.

    За день до цього Байден сказав, що запобігатиме тому, щоб Китай обігнав США і став найпотужнішою державою світу, обіцяючи для цього значні інвестиції.

    Наступного тижня президент має оприлюднити деталі проєкту вартістю у трильйони доларів, що передбачає вдосконалення інфраструктури у США, а також інвестиції у передові технології.

    Нагадаємо, Байден не згадав про Україну та Росію на своїй першій пресконференції.

    Як повідомлялося, Байден не запросив Зеленського на великі міжнародні перемовини щодо клімату.

    Теги: ЗМІ США Джозеф Байден інвестиції Китай технології президент
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