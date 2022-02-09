Американські фермери все більше залежать від Китаю

Торік на частку Китаю припало 19% агрокультурних закупівель – максимум за всю історію спостереження

Минулого року Китай закупив у США сільгосппродукції на рекордні $33 млрд. Про це повідомили у Мінторгу США, передає Bloomberg.

Фахівці порахували, що закупівлі Китаєм у Штатів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування зросли на 25% у порівнянні з 2020 роком.

Дані Міністерства торгівлі також показали, що американські фермери дедалі більше залежать від Китаю. Минулого року на частку Китаю припадало 19% закупівлі сільськогосподарської продукції у США.

«Минулого року Китай імпортував сільськогосподарську продукцію зі США на рекордні $33 млрд, хоча адміністрація Байдена критикувала Пекін за невиконання зобов’язань із закупівель у торговельній угоді першої фази», – пише агентство.

Крім того, на найбільші закордонні ринки, до яких також входять Мексика, Канада та Японія, припадало 55% експорту.

Мексика обігнала Канаду як другий за величиною напрямок експорту, при цьому експорт підскочив на 39% до рекордних $25,5 млрд у порівнянні з попереднім роком.

Зростання попиту з боку Китаю та Мексики збільшило експорт сільськогосподарської продукції США на 18% минулого року до рекордних $177 млрд.

Тим часом українські фермери змушені двічі платити за оренду землі. Так, згідно з чинним законодавством, фермерське господарство зобов’язане сплачувати орендну плату та фіксований податок. При цьому Державна податкова служба України вважає, що обов’язок сплачувати орендну плату лежить саме на орендарі земельної ділянки, який визначений в договорі оренди, тобто, у випадку створення фермерського господарства, орендарем земельної ділянки є ФОП.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила купівлі-продажу землі.

Як відомо, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Раніше стало відомо, кого з селян звільнять від сплати «податку за город».