Слідчі звинуватили в ухиленні від податків усі АЗС, крім заправок Коломойського

БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Коломойського

Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює усі провідні мережі АЗС країни – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в ухилянні від сплати податків та торгівлі фальсифікованим паливом.

До переліку підозрюваних не потрапили лише АЗС олігарха Ігоря Коломойського, які працюють під брендами «Укрнафта», ANP та «Авіас», звертають увагу Тexty.org.ua.

«Під час досудового розслідування у кримінальному злочині встановлено, що невстановлені особи з метою подальшого збуту організували незаконне виготовлення палива, яке надалі реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України, а саме «Глуско Рітейл» (Glusco), «Автобансервіс» (KLO), «Альянс Холдинг» (Shell), «Амік Україна» (AMIC), «ОККО-Бізнес Контракт» (ОККО), «Сокар Енерджі Україна» (SOCAR), «ВОГ Рітейл» (WOG) використовують у своїй діяльності мережі АЗС та нафтобази, через які реалізується неврахована кількість моторного бензину», – йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень 22 січня 2022 року.

У переліку операторів АЗС немає жодної компанії, афілійованої зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, якому належить 20% (1650 АЗС) автозаправних станцій у країні. У судовому документі згадується тільки юрособа ПрАТ «Авіас-Плюс», що припинило роботу ще в 2013-му, більш ніж 10 років не має стосунку до нафтового бізнесу олігарха.

Також компанію «ОККО-Рітейл» (мережа АЗС ОККО) БЕБ звинуватило в ухилянні від сплати податків на суму 379,6 млн грн. У судовому документі йдеться, що працівників ОККО вже було допитано в рамках кримінальної справи.

Цим судовим рішенням продовжено термін досудового розслідування за звинуваченням найбільших мереж АЗС на 12 місяців до січня 2023 року.

Нагадаємо, у січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств країни, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Ігоря Коломойського. Перед цим, після ухвалення закону №5600, яким підвищили податки для українців та бізнесу, депутати скасували підвищення ренти на марганцеву руду, яку в країні монопольно видобувають підприємства Коломойського.