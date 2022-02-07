Громадянин Німеччини закохався в українське село. Мріє відкрити кафе з піччю (фото)
Житель міста Брауншвейг, вражений красою українських краєвидів, вирішив облаштуватися у селі
У селі Оксанівка, що практично на рубежі Вінниччини та Україно-Молдовського кордону, громадянин Німеччини придбав стару хату та приміщення старого магазину, повідомляє «Віннийя.інфо».
Житель міста Брауншвейг почув від вінницького друга про місцеві краєвиди, і вирішив тут облаштувати затишне житло. Тепер мріє привезти сюди батьків та друзів. А ще, відкрити кафе зі справжньою українською піччю, у якій готуватимуть пироги та хліб. Наразі, іноземець долучається до громадських суботників по підготовці населеного пункту до туристичного сезону.
«Мені це приємно. Тим більше, що маю будиночок у Оксанівці. Відремонтую його і запрошу сюди батьків, друзів, колег, щоб показати їм Україну. Мене захоплює гостинність, відкритість, щирість місцевих жителів! Зачарував швидкоплинний Дністер, мальовничі краєвиди, культура та традиції», – говорить Андрій Ібу.
Саме сільські активісти запропонували пану Андрію облаштувати у майбутньому кафе справжню українську піч, із можливістю випікати домашній хліб, пироги, проводити майстер-класи для гостей та туристів.
До слова, молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя.