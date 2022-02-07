Громадянин Німеччини закохався в українське село. Мріє відкрити кафе з піччю (фото)

Житель міста Брауншвейг, вражений красою українських краєвидів, вирішив облаштуватися у селі

У селі Оксанівка, що практично на рубежі Вінниччини та Україно-Молдовського кордону, громадянин Німеччини придбав стару хату та приміщення старого магазину, повідомляє «Віннийя.інфо».

Житель міста Брауншвейг почув від вінницького друга про місцеві краєвиди, і вирішив тут облаштувати затишне житло. Тепер мріє привезти сюди батьків та друзів. А ще, відкрити кафе зі справжньою українською піччю, у якій готуватимуть пироги та хліб. Наразі, іноземець долучається до громадських суботників по підготовці населеного пункту до туристичного сезону.

«Мені це приємно. Тим більше, що маю будиночок у Оксанівці. Відремонтую його і запрошу сюди батьків, друзів, колег, щоб показати їм Україну. Мене захоплює гостинність, відкритість, щирість місцевих жителів! Зачарував швидкоплинний Дністер, мальовничі краєвиди, культура та традиції», – говорить Андрій Ібу.

Окса́нівка – село в Україні, у Ямпільській міській громаді Могилів-Подільського району Вінницької області. В останні десятиліття життя в селі занепало. Зараз тут проживає мало людей. Неподалік від села розташований пункт пропуску на кордоні з Молдовою Оксанівка–Курешниця. Місцеві мешканці розповідають, що першим на цій землі оселився рибалка Хлиминд зі своєю родиною. Він дуже любив ці місця, багаті на рибу, дичину та неймовірну природу. 3відси, очевидно, пішла перша назва села Хлиминда. Згодом, село перейменували на честь місцевої героїні Оксани Дудніцької, яку у війну на березі Дністра розстріляли фашисти. Недалеко від села знаходяться залишки печерного монастиря. Згідно з легендами, скельно-печерний оборонний монастир, був заснований ченцями з Афону. Петрогліфи та графіті, зображені на стінах комплексу та у його печерах мають наукове значення. Наказом Міністерства культури та інформаційної політики монастир занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. У селі знаходиться єдиний в Україні пам'ятник річковим мідіям, які в 1946—1947 роки врятували людей від голоду.

Саме сільські активісти запропонували пану Андрію облаштувати у майбутньому кафе справжню українську піч, із можливістю випікати домашній хліб, пироги, проводити майстер-класи для гостей та туристів.

До слова, молодий вчитель приїхав працювати в село та показав страшні умови життя.