Санкції США проти Росії можуть зачепити економіку Китаю

Фінансова система Російської Федерації пов’язана з економікою Китаю, зазначив Салліван

Санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії можуть також торкнутися й економіки Китаю. У Пекіна буде вибір, діяти відповідно до обмежень або ж ні. Про це в інтерв'ю NBC News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

На запитання, чи буде Китай у черзі на будь-яке покарання, якщо допоможе РФ уникнути санкції, він відповів, що ці обмеження вплинуть і на Пекін, оскільки «вони націлені і проти фінансової системи Росії, яка зачіпає китайську економіку».

Салліван зазначив, що фінансова система Російської Федерації пов’язана з економікою Китаю.

«Китай буде мати вибір, діяти відповідно до санкцій чи ні. Якщо буде зроблено вибір не дотримуватися санкцій, тоді, звичайно, передбачені певні штрафи. Загалом, на наш погляд, Пекін понесе частину ціни за вторгнення РФ в Україну», – заявив Салліван.

Як відзначив радник президента США з нацбезпеки, Китай повинен враховувати відповідне попередження від Штатів під час контакту з Кремлем протягом наступних кількох тижнів.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

До слова, п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав союзників нашої держави ввести нові санкції проти «Північного потоку-2».