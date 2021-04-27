Китаянка Хлоя Чжао завоювала «Оскар», проте на батьківщині про неї не писатимуть

Чжао, яка народилася в Китаї, але в шкільному віці переїхала в США, стала першою в історії китаянкою, яка завоювала «Оскар»

Чжао критикують за її інтерв’ю в журналу Filmmaker 2013 року, де режисерка розповіла про те як росла в Китаї та що це місце «де всюди брехня»

Китайські пошукові системи, національні ЗМІ та соціальні мережі видаляють публікації про перемогу на «Оскарі» режисерки стрічки «Земля кочівників» Хлої Чжао. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Чжао, яка народилася в Китаї, але в шкільному віці переїхала в США, стала першою в історії китаянкою, яка завоювала «Оскар» і другою жінкою після Кетрін Бігелоу, яка здобула режисерську нагороду Американської кіноакадемії.

Видання пише, що одразу після церемонії в соціальних мережах та на сайтах почали вітати режисерку з перемогою, втім до середини дня майже всі дописи були видалені. Пошуки імені режисерки в провідних пошукових системах країни давали посилання на новини про її попередні нагороди.

Два репортери державних ЗМІ повідомили виданню, що отримали наказ від Міністерства пропаганди Китаю не повідомляти про перемогу Чжао через її «попередні публічні висловлювання», попри її китайське громадянство.

Міністерство закордонних справ Китаю відмовилося коментувати видалення повідомлень в соціальних мережах під час чергової пресконференції, заявивши, що це не дипломатичне питання.

Чжао критикують за її інтерв’ю в журналу Filmmaker 2013 року, де режисерка розповіла про те як росла в Китаї та що це місце «де всюди брехня».

Нагадаємо, премію Американської кіноакадемії в номінації «Найкращий фільм» отримав фільм «Земля кочівників» режисерки Хлої Чжао. Раніше Чжао отримала «Оскар» як найкраща режисерка.

Премію «Оскар» в номінації «Кращий повнометражний мультфільм» отримала «Душа» режисерів Піта Доктера і Кемпа Паеурса.