Тріумфатором церемонії стала картина «Земля кочівників», яка отримала три Оскара

У неділю, 25 квітня, в головному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса - Union Station, - а також в традиційному театрі Dolby пройшла 93-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар». Церемонія пройшла на честь фільмів, що вийшли у 2020 році.