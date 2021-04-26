Про це повідомляє видання USA Today.
Картини «Земля кочівників», «Дівчина, що подає надії», «Манк», «Батько» і «Мінарі» були представлені відразу в декількох номінаціях.
Переможці «Оскара-2021»:
Найкращий фільм - «Земля кочівників»
Найкращий актор- Ентоні Гопкінс, «Батько»
Найкраща акторка - Френсіс МакДорманд, «Земля кочівників»
https://t.co/ONYEhJ8WKb pic.twitter.com/kZL3Udti3K— Twitter Movies is watching the Oscars (@TwitterMovies) April 26, 2021
Найкращий оригінальний сценарій – Еміральд Феннел ( «Дівчина, що подає надії»)
Найкращий адаптований сценарій – Крістофер Хемптон («Батько»)
Найкращий режисер – Хлоя Чжао, «Земля кочівників» (Nomadland). Хлоя Чжао також увійшла в історію як перша кольорова жінка, яка отримала титул кращого режисера.
Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, «Іуда і чорний месія» (Judas and the Black Messiah)
Найкраща актриса другого плану – Юн Йо-Чжон, «Мінарі» (Minari)
congrats to Brad Pitt who finally met Yuh-Jung Youn pic.twitter.com/d9TTa4kuoQ— Twitter Movies is watching the Oscars (@TwitterMovies) April 26, 2021
Найкращий іноземний фільм – «Ще по одній» (Another Round)
Найкращий анімаційний фільм – Pixar «Душа» (Soul)
Найкращий документальний фільм – «Мій учитель-восьминіг» (My Octopus Teacher)
Найкращий оператор – Ерік Мессершмідт, «Манк» (Mank)
Найкращий дизайн костюмів – «Ма Рейні: Мати блюзу» (Ma Rainey’s Black Bottom)
Найкращий звук – «Звук металу» (Sound of Metal)
Найкращий короткометражний фільм – «Якщо щось трапиться, я люблю вас» (If Anything Happens I Love You)
Найкращий короткометражний документальний фільм – «Колетт» (Colette)
Найкращий грим і зачіски – Ма Рейні: Мати блюзу (Ma Rainey’s Black Bottom)
Кращі візуальні ефекти – фільм «Тенет» (Tenet)
Краще ігрове кіно – «Два далеких незнайомця» (Two Distant Strangers)
Вручали премії: Бред Пітт, Харрісон Форд, Холлі Беррі, Різ Уізерспун, Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Зенден і інші.
Це вже третій рік поспіль, коли церемонія проводиться без ведучих.