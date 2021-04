У неділю, 25 квітня, в головному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса - Union Station, - а також в традиційному театрі Dolby пройшла 93-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар». Церемонія пройшла на честь фільмів, що вийшли у 2020 році.

Про це повідомляє видання USA Today.

Картини «Земля кочівників», «Дівчина, що подає надії», «Манк», «Батько» і «Мінарі» були представлені відразу в декількох номінаціях.

Переможці «Оскара-2021»:

Найкращий фільм - «Земля кочівників»

Найкращий актор- Ентоні Гопкінс, «Батько»

Найкраща акторка - Френсіс МакДорманд, «Земля кочівників»

Найкращий оригінальний сценарій – Еміральд Феннел ( «Дівчина, що подає надії»)

Найкращий адаптований сценарій – Крістофер Хемптон («Батько»)

Найкращий режисер – Хлоя Чжао, «Земля кочівників» (Nomadland). Хлоя Чжао також увійшла в історію як перша кольорова жінка, яка отримала титул кращого режисера.

Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, «Іуда і чорний месія» (Judas and the Black Messiah)

Найкраща актриса другого плану – Юн Йо-Чжон, «Мінарі» (Minari)

congrats to Brad Pitt who finally met Yuh-Jung Youn pic.twitter.com/d9TTa4kuoQ — Twitter Movies is watching the Oscars (@TwitterMovies) April 26, 2021

Найкращий іноземний фільм – «Ще по одній» (Another Round)

Найкращий анімаційний фільм – Pixar «Душа» (Soul)

Найкращий документальний фільм – «Мій учитель-восьминіг» (My Octopus Teacher)

Найкращий оператор – Ерік Мессершмідт, «Манк» (Mank)

Найкращий дизайн костюмів – «Ма Рейні: Мати блюзу» (Ma Rainey’s Black Bottom)

Найкращий звук – «Звук металу» (Sound of Metal)

Найкращий короткометражний фільм – «Якщо щось трапиться, я люблю вас» (If Anything Happens I Love You)

Найкращий короткометражний документальний фільм – «Колетт» (Colette)

Найкращий грим і зачіски – Ма Рейні: Мати блюзу (Ma Rainey’s Black Bottom)

Кращі візуальні ефекти – фільм «Тенет» (Tenet)

Краще ігрове кіно – «Два далеких незнайомця» (Two Distant Strangers)

Вручали премії: Бред Пітт, Харрісон Форд, Холлі Беррі, Різ Уізерспун, Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Зенден і інші.

Це вже третій рік поспіль, коли церемонія проводиться без ведучих.