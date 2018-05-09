Відпущених американців везуть на літаку держсекретаря додому

КНДР відпустила трьох американців, яких раніше утримувала. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter. За його словами, американці вже перебувають на шляху додому. Вони знаходяться на літаку державного секретаря США Майка Помпео, який разом із ними повертається до США після поїздки до Північної Кореї. «Я радий інформувати вас



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Літак держсекретаря США

Відпущених американців везуть на літаку держсекретаря додому

КНДР відпустила трьох американців, яких раніше утримувала. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

За його словами, американці вже перебувають на шляху додому. Вони знаходяться на літаку державного секретаря США Майка Помпео, який разом із ними повертається до США після поїздки до Північної Кореї.

«Я радий інформувати вас про те, що державний секретар Майк Помпео перебуває в повітрі і повертається з Північної Кореї разом з трьома чудовими джентльменами. Вони, здається, в хорошому стані», - написав президент США.

Трамп додав, що Помпео провів хорошу зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином. За його словами, сторони домовилися про дату і місце проведення зустрічі між Кімом та Трампом.

Держсекретар США приїхав в КНДР вдруге за останні півтора місяці. Перший раз він відвідав Пхеньян неофіційно ще до свого призначення на пост глави держдепу. Обидва рази метою його візитів була підготовка зустрічі лідерів двох країн.

Південнокорейські ЗМІ раніше повідомляли, що бранців почали готувати до передачі американській стороні. Їх перевезли з трудового табору в готель на околиці Пхеньяна, добре годують, надають медичну допомогу і возять на екскурсії.

Всі троє були затримані в КНДР за звинуваченнями в шпигунстві і «ворожих діях».

Нагадаємо, напередодні Трамп в ході прес-конференції в Білому домі заявив про розвиток відносин між КНДР і США. На його думку, «добитися прозорого і безпечного майбутнього» допоможуть в тому числі Китай, Південна Корея і Японія.