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  4. Кобзон покликав на концерт. Художник зобразив «кінець» Путіна (фото)
рус
    Соціум

    Кобзон покликав на концерт. Художник зобразив «кінець» Путіна (фото)

    Грузинський художник порадував черговою роботою про російського диктатора - Кобзон покликав на концерт. Художник зобразив «кінець» Путіна (фото)
    Грузинський художник порадував черговою роботою про російського диктатора
    фото: Нугзар Метревелі

    Художник показав своє бачення моменту смерті російського диктатора

    Грузинський художник Нугзар Метревелі, який створює дотепні ілюстрації про війну та політичних діячів, показав свою нову роботу. На ній художник зобразив смерть російського президента Володимира Путіна.

    На зображенні Путін лежить на лікарняному ліжку, біля якого лежать підгузки та нічний горщик. Також диктатора «навідує» покійний російський співак Йосип Кобзон. А біля покійного співака – видно тінь смерті з косою. Як відомо, українці зазвичай жартома відправляють «на концерт Кобзона» мертвих російських окупантів.

    Робота Нугзара Метревелі

    Робота Нугзара Метревелі

    Також Нугзар Метревелі висміює російського диктатора і в інших ілюстраціях. Наприклад, в образі первісної людини або в образі ексгібіціоніста на фоні картини Едварда Мунка «Крик». Також у роботах художника уже були натяки на смерть Путіна – зокрема, у картині, як Володимир Ленін стелить місце, імовірно, для Путіна у мавзолеї.

    Нагадаємо, раніше користувачі соцмереж висміяли яскраві емоції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Путіну довелося чекати на Ердогана. Російський диктатор нервував: хилитався зі сторони в сторону, а також мав яскраво виражену міміку.

    Також предметом для жартів стало приміщення, де виступив російський президент Володимир Путін у рамках Каспійського саміту. Стіл, за яким розмістилися учасники заходу, виявився більшим і довшим, ніж той, за яким приймав Путін західних гостей у Москві.

    Додамо, що перед переговорами на саміті G7 світові лідери посміялися над президентом РФ Володимиром Путіним, пригадавши його фотосесію з голим торсом на коні в 2009 році.

    Теги: росія Йосип Кобзон путін смерть #stoprussia
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    Кобзон покликав на концерт. Художник зобразив «кінець» Путіна (фото)