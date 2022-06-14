«Найсмішніше почнеться після смерті Путіна»: історик дав прогноз на майбутнє

Зміна влади у Росії може статися двома шляхами

Російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький вважає, що зміна влади у Росії може відбутися лише у зв’язку зі смертю президента країни Володимира Путіна. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

Історик наголосив, що росіяни наразі не мають механізму передачі влади. Водночас він припустив, що Путіна, у разі його смерті, може замінити політик, який не входить до його найближчого оточення.

«Швидше за все це хтось не з найближчого оточення Путіна. Це хтось, на зразок Кудріна (голова Рахункової палати РФ, - «Главком»), який відійшов убік, при цьому знаючи, що являє собою ця влада, і як її інформувати. Для того, щоб такі люди могли реалізуватися, потрібна смерть Путіна. Тобто зміна влади зараз може статися двома шляхами: або Путіна вб'ють, або він помре, інших я не бачу. А ось далі почнеться найсмішніше, бо ж у них немає механізму передачі влади. Навіть у Радянському Союзі він був: помирає генсек – обирають нового генсека, а от коли Путін помре, далі що?» – зазначив він.

Хмельницький переконаний, що російські чиновники, навіть після Путіна, продовжать фальшувати вибори.

«Вони витратили шалену кількість сил і років на те, щоб навчитися фальшувати вибори для Путіна і під Путіна. А тепер їм доведеться це робити для того і під того, хто взагалі нікому поки що не відомий. Наприклад, для якогось Золотова (Віктор Золотов, головнокомандувач військ національної гвардії Російської Федерації, – «Главком»). Як можна загітувати населення голосувати, наприклад, за Золотова? Навіть якщо вибори будуть сфальшовані», – сказав історик.

Нагадаємо, російський історик Дмитро Хмельницький заявив, що Росія має сьогодні гігантський протестний потенціал, набагато сильніший, ніж у останні роки радянської влади. Але зараз він ніяк не може бути реалізований.

Також Хмельницький заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна дурнем, адже він створив таку систему у державі за якої працівники спецслужб говорять своєму лідеру тільки те, що він хоче чути, а не реальні факти.