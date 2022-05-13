Фейгін припустив, хто замінить Путіна після смерті

Володимира Путіна після смерті може замінити як секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, так і якийсь виходець з ФСБ

Коли російський диктатор Володимир Путін помре, на роль першої особи РФ буде призначена перехідна фігура. Про це в інтерв'ю виданню «Обозревателю» заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

«Там кілька фігурантів, які можуть бути результуючими фігурами для всієї еліти. Це може бути Патрушев, але йому теж за 70 і, за чутками, він теж переживав якийсь рак. Хоча він має трохи кращий вигляд, ніж Путін», – говорить він.

Також Фейгін не відкидає, що це може бути якийсь виходець з ФСБ Росії, якийсь молодий генерал.

«Або це буде якийсь зовсім вже нейтральний варіант – між олігархами, спецслужбами, армією. Можуть висунути когось з другого ряду, щоб не брати на себе відповідальність», – зазначає правозахисник.

За його словами, це буде вирішуватися кількома людьми з ФСБ.

«Наприклад, вони можуть поставити Мішустіна, нинішнього главу уряду, який формально буде в.о. Але він асоціюється з економічною сферою. Він міг би всіх влаштувати, але як перехідна фігура, а не як фінальна», – заявив правозахисник.

Він додав, що у наступника Путіна буде багато завдань, серед яких і переговори з Україною і щодо скасування санкцій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що найближчим часом Путін буде змушений лягти «під ніж», на нього чекає хірургічне втручання. Британські ЗМІ повідомляли, що у Путіна хвороба Паркінсона і шизоафективний розлад.

Раніше було оприлюднено список усіх лікарів диктатора, серед них хірург-онколог.

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