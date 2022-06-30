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    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора

    Щоб почути одне одного, учасникам зустрічі довелося користуватися мікрофонами - «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    Щоб почути одне одного, учасникам зустрічі довелося користуватися мікрофонами

    Туркменістан знайшов стіл, який відповідає уподобанням російського диктатора Володимира Путіна

    У мережі висміяли приміщення, де виступив російський президент Володимир Путін у рамках Каспійського саміту. Стіл, за яким розмістилися учасники заходу, виявився більшим і довшим, ніж той, за яким приймав Путін західних гостей у Москві.

    На Каспійському саміті 28 червня, який відбувся у столиці Туркменістану Ашгабаті, окрім Путіна були ще лідери Азербайджану, Ірану, Туркменістану та Казахстану. Учасників заходу розсадили за величезний стіл. Щоб почути один одного з різних кінців кімнати треба було користуватися мікрофоном.

    Попри те, що за гігантським столом сиділо всього п'ятеро учасників зустрічі, журналістам, які висвітлювали захід, довелося вести записи на колінах.

    Користувачі соцмереж відреагували на фото «цар-столу» мемами та дотепними жартами.

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    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора
    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора

    Нагадаємо, у лютому відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона та лідера Росії Володимира Путіна. Розмова двох лідерів тривала понад п'ять годин. Довгий стіл, за яким сиділи президенти, став предметом численних жартів та мемів.

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    Теги: росія путін Туркменістан #stoprussia
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    «У Путіна виріс стіл». Соцмережі висміяли російського диктатора