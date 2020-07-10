Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з ЄС - Єврокомісія



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Єврокомісія оприлюднила доповідь з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму

Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським союзом. Про це заявляють у Європейській комісії.

Відповідну доповідь Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства - Україною, Грузією і Молдовою, а також Албанією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією і Сербією, - оприлюднено у п'ятницю у Брюсселі.

У доповіді зроблено висновок про те, що відповідні країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму, і що безвізове переміщення продовжує давати позитивні економічні, соціальні й культурні вигоди державам-членам ЄС і країнам-партнерам.

Водночас у звіті детально розглядаються конкретні сфери безпеки й міграції, де потрібні подальші дії.

Коментуючи доповідь, віцепрезидент з питань просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас сказав: «У світі, який стає дедалі більш мобільним, ЄС прагне справедливої та впорядкованої мобільності, й у зв'язку з цим безвізові поїздки з Західними Балканами та країнами Східного партнерства залишаються великим досягненням. Проте безвізовий режим пов'язаний із зобов'язаннями, й потрібні постійні зусилля для припинення незаконної міграції, боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Ми розраховуємо на те, що наші партнери й надалі досягатимуть прогресу в цих сферах, щоб забезпечити безвізовий режим у наших спільних інтересах».

У свою чергу комісар у внутрішніх справах Ілва Йоханссон констатувала, що лібералізація візового режиму сприяє встановленню контактів між людьми та зміцненню зв'язків між ЄС і громадянами Західних Балкан і країн Східного партнерства. «Це потужний інструмент для просування реформ, зокрема у сфері правосуддя і безпеки. За минулі роки ми побачили значний прогрес безвізових партнерів, що зміцнює наші зв'язки. Для збереження цих досягнень потрібні постійні зусилля», - наголосила вона.

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Джерело: Інтерфакс-Україна