Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною

Глава МЗС Дмитро Кулеба підписав угоду про безвіз між Україною та Перу

МЗС «системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українцям і відкриття України для світу»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Перу в Польщі та за сумісництвом в Україні Ефраїн Вілфред Салас Бараона підписали угоду між урядами країн про безвізовий режим.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, підписана угода вводить взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

«МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українцям і відкриття України для світу. Розширення безвізових з Перу збільшить кількість контактів між людьми, сприятиме новим культурним, професійним, бізнес-контактам між нашими країнами», – сказав Кулеба.

У МЗС зазначили, що угода набуде чинності після завершення країнами необхідних процедур. На сьогодні для українців залишається можливість безвізових туристичних поїздок в Перу терміном до 183 днів на рік.

Зазначимо, 2 червня Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовому режимі з Перу. Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще в 2018 році.

Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім того, наприкінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

До слова, Словенія відкрилася для українських туристів.

Також Рада Європейського Союзу у четвер, 15 липня, внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд