Командувач ВПС Ізраїлю поїде до Москви звітувати про інцидент з Іл-20



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Командувач ВПС Ізраїлю Амікам Норкін

Норкін надасть Росії всі дані про інцидент, зокрема інформацію, що передувала місії ізраїльських ВПС у Сирії

Командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Амікам Норкін 20 вересня поїде до Москви, аби передати Росії всі дані про збиття літака-розвідника Іл-20 біля берегів Сирії.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

Зазначається, що Норкін надасть Росії всі дані про інцидент, зокрема інформацію, що передувала місії ізраїльських ВПС у Сирії, а також висновки розслідування, проведеного Ізраїлем.

«Крім того, вони (Норкін та інші члени делегації — ред.) повідомлять про чергові спроби Ірану передати стратегічну зброю терористичному угрупованню «Хезболла» та встановити іранську військову присутність у Сирії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня над Середземним морем біля сирійського узбережжя був збитий російський літак-розвідник Іл-20, загинули 15 російських військових.

У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфліктуу зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20.