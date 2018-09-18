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    Ізраїль відкинув звинувачення щодо збиття російського Іл-20

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    Ізраїль відкинув звинувачення щодо збиття російського Іл-20

    Свою присутність у небі над Сирією в той час Ізраїль пояснив тим, що авіація атакувала один з сирійських постів

    Ізраїль відповів на звинувачення Росії щодо збиття військового літака Іл-20 біля Сирії та заявив, що покладає повну відповідальність за авіакатастрофу на режим Башара Асада.

    Про це заявили в армії Ізраїлю, передає Jerusalem Post.

    «Ізраїль висловлює жаль з приводу загибелі екіпажу російського літака, який був збитий сирійськими протиповітряними системами», - повідомила ізраїльська сторона.

    Сили країни поклали повну відповідальність за збиття російського літака на режим президента Сирії Башара Асада.

    Свою присутність у небі над Сирією в той час Ізраїль пояснив тим, що авіація атакувала один з сирійських постів, де мали передавати зброю з Ірану до підтримуваного ним ісламського руху «Хезболла».

    Нагадаємо, у Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

    Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових. 

    Джерело: Громадське

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