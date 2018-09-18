Путін заявив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі»



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Президент РФ зауважив, що авіакатастрофа Іл-20 є наслідком «трагічних випадковостей»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у зв'язку з катастрофою Іл-20 в небі над Латакією буде вжито додаткових заходів, що забезпечують безпеку російських військовослужбовців і військових об'єктів в Сирії.

За його словами, «це будуть такі кроки, які помітять всі».

«Що стосується дій у відповідь, то вони будуть направлені перш за все на додаткове забезпечення безпеки російських військовослужбовців, російських об'єктів в Сирійській Арабській Республіці», - повідомив Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Раніше Путін назвав авіакатастрофу Іл-20 наслідком «трагічних випадковостей». Він зазначив, що позиція міноборони Росії, яке звинуватило у трагедії ізраїльських льотчиків, «з ним повністю узгоджена».

Нагадаємо, у Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових.

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

Джерело: Коммерсант