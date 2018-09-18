Держдеп відреагував на «нещасний випадок» з російським літаком у Сирії



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Державний секретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео висловив жаль у зв'язку із загибеллю членів екіпажу російського літака

Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфлікту у зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20, що призвело до загибелі 15 російських військових.

З відповідною заявою виступив у вівторок державний секретар США Майк Помпео.

«Сполучені Штати висловлюють жаль у зв'язку із загибеллю членів екіпажу російського літака, який був збитий протиповітряним вогнем сирійського режиму», - зауважив глава Держдепартаменту США.

Помпео назвав інцидент «нещасним випадком», який «нагадує про необхідність пошуку постійних, мирних і політичних рішень у багатьох конфліктах у регіоні, а також небезпеки трагічних прорахунків у перенасиченому театрі бойових дій у Сирії».

Крім того, за його словами, це підкреслює «нагальну потребу розв'язання сирійського конфлікту у відповідності до резолюції 2254 Ради Безпеки ООН», а також припинення провокаційного транзиту Іраном небезпечних збройних систем через Сирію, що становлять загрозу для регіону.

Раніше Путін назвав авіакатастрофу Іл-20 наслідком «трагічних випадковостей». Він зазначив, що позиція міноборони Росії, яке звинуватило у трагедії ізраїльських льотчиків, «з ним повністю узгоджена».

Нагадаємо, у Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Також Путін заявив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових.

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

Джерело: Укрінформ