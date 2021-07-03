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    Путін підписав закон про права на назву «шампанське»

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    Путін підписав закон про права на назву &laquo;шампанське&raquo; - Путін підписав закон про права на назву «шампанське»
    Путін підписав закон про права на назву «шампанське»

    Згідно закону шампанським в Росії зможуть називатися тільки вироблені в Росії напої

    Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє називати «шампанським» тільки вино, вироблене в Росії. Документ був опублікований на офіційному інтернет-порталі правових актів.

    Згідно закону про внесення змін до Федерального закону «Про державне регулювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції і про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції і окремі законодавчі акти Російської Федерації» шампанським в країні зможуть називатися тільки вироблені в Росії напої.

    Решта повинні бути перейменовані в ігристе вино, і відповідне маркування повинне з'явитися на етикетці.

    Нагадаємо, шампанське (від фр. Champagne — Шампань) — ігристе вино, виготовлене з винограду, який росте в регіоні Шампань, що знаходиться за 160 км на схід від Парижа. Все «шампанське» в цьому регіоні виготовляється з використанням особливого процесу, який полягає в ферментації всередині пляшки, після чого вино стає ігристим. Це єдиний спосіб досягнення високої якості, синонімом якої є «шампанське». «Шампанському» притаманний тонкий смак та перляж, світло-солом'яне з золотими відтінками забарвлення та гармонійний букет.

    Через те, що назва «Шампанське» є захищеною законом зареєстрованою торговою маркою, інші виробники не мають права називати ігристі вина власного виготовлення «шампанським».

    Термін «ігристе вино» використовується для позначення на етикетках ігристих вин не з провінції Шампань. Хоча в багатьох країнах існують закони, що захищають регіони виробництва вин, такі як Шампань, деякі країни, включаючи США, все ще дозволяють виробникам вина використовувати назву «шампанське» для позначення продукції, яка не походить з Шампані. З метою забезпечити таку можливість Конгрес США прийняв закон, який вказує, що термін «шампанське» є «частково видовою» (англ. Semi-generic). Назва «шампанське» використовувалася в Радянському Союзі, використовується в Росії і в інших країнах колишнього СРСР, в зареєстрованих на території цих країн торгових марках «Советское шампанское», «Російське шампанське», «Українське шампанське» і так далі.

    Теги: США Путін закон
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    Путін підписав закон про права на назву «шампанське»