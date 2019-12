У США легкомоторний літак впав на автомобіль: п’ятеро загиблих

На борту літака перебували шестеро осіб, один з них вижив

У суботу, 28 грудня, в американському місті Лафайєтт, штат Луїзіана, розбився двомоторний літак, в результаті чого загинули п’ятеро осіб, ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що літак впав біля супермаркету Walmart на один з автомобілів, в результаті чого постраждав водій.

На борту літака перебували шестеро осіб, один з них вижив. Його і потерпілого на землі доставили в лікарню з «сильними опіками», заявили медики.

Причина падіння літака на даний момент невідома.

BREAKING: At least 5 people are killed, after a small plane crashes near Lafayette Regional Airport in Louisiana.



Authorities say the eight-passenger plane was taking off from the airport when it crashed. pic.twitter.com/cOwyirOfJp