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    У світі

    У США легкомоторний літак впав на автомобіль: п’ятеро загиблих

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    <p>Літак впав біля супермаркету Walmart на один з автомобілів, в результаті чого постраждав водій</p> - У США легкомоторний літак впав на автомобіль: п’ятеро загиблих

    Літак впав біля супермаркету Walmart на один з автомобілів, в результаті чого постраждав водій

    На борту літака перебували шестеро осіб, один з них вижив

    У суботу, 28 грудня, в американському місті Лафайєтт, штат Луїзіана, розбився двомоторний літак, в результаті чого загинули п’ятеро осіб, ще двоє отримали травми.

    Про це повідомляє NBC News.

    Зазначається, що літак впав біля супермаркету Walmart на один з автомобілів, в результаті чого постраждав водій.

    На борту літака перебували шестеро осіб, один з них вижив. Його і потерпілого на землі доставили в лікарню з «сильними опіками», заявили медики.

    Причина падіння літака на даний момент невідома.


    Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

    За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 – у важкому стані.

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