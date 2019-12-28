Ердоган представив перше турецьке авто
Прототип позашляховика TOGG – першого турецького автомобіля
Туреччина планує не лише продавати машини всередині країни, але й вийти на міжнародні ринки
У Туреччині показали перші автомобілі вітчизняного виробництва.
Прототипи автомобілів на електричному приводі у п’ятницю, 27 грудня 2019 року, представив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у місті Гебзе, що неподалік Стамбула, передає DW.
Публіці показали два автомобілі – позашляховик та седан. Їх випускатимуть від маркою TOGG.
Серійне виробництво в місті Бурса планують розпочати 2022 року. Вартість проєкту оцінюється у 22 мільярди турецьких лір ($3,7 млрд), обсяг виробництва має становити до 175 тис. машин на рік.
Під час презентації прототипів авто турецький лідер заявив, що його країна планує не лише продавати машини всередині країни, але й вийти на міжнародні ринки, розпочавши з європейського.
«Ми всі є свідками того, як 60-річна мрія Туреччини стає реальністю», – наголосив Ердоган.
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