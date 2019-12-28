Ердоган представив перше турецьке авто



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Прототип позашляховика TOGG – першого турецького автомобіля

Туреччина планує не лише продавати машини всередині країни, але й вийти на міжнародні ринки

У Туреччині показали перші автомобілі вітчизняного виробництва.

Прототипи автомобілів на електричному приводі у п’ятницю, 27 грудня 2019 року, представив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у місті Гебзе, що неподалік Стамбула, передає DW.

Публіці показали два автомобілі – позашляховик та седан. Їх випускатимуть від маркою TOGG.

Серійне виробництво в місті Бурса планують розпочати 2022 року. Вартість проєкту оцінюється у 22 мільярди турецьких лір ($3,7 млрд), обсяг виробництва має становити до 175 тис. машин на рік.

Під час презентації прототипів авто турецький лідер заявив, що його країна планує не лише продавати машини всередині країни, але й вийти на міжнародні ринки, розпочавши з європейського.

«Ми всі є свідками того, як 60-річна мрія Туреччини стає реальністю», – наголосив Ердоган.

Проєкт з виробництва автомобілів TOGG стартував у жовтні цього року. Влада країни має намір підтримувати його шляхом зниження податкового навантаження та державними закупівлями автомобілів TOGG. Загалом передбачається виробництво п’яти моделей. До консорціуму, який залучений до проєкту, входять п’ять турецьких компаній: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell та Zorlu Holding.

Наразі у Туреччині виробляють та експортують до кран Європи автомобілі таких компаній як Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota та Hyundai.

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